Una intervención policial por una riña entre adolescentes terminó con cuatro adultos detenidos y una oficial de la Policía Municipal de Aguascalientes agredida a mordidas, en el fraccionamiento José López Portillo.

El incidente ocurrió sobre la calle Ricardo García Mendoza, donde elementos municipales atendieron un reporte sobre dos menores de edad que intercambiaban golpes afuera de un establecimiento comercial.

Cuando los uniformados llegaron para controlar la situación, encontraron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas en el exterior de un domicilio. Lejos de permitir la intervención, los presentes comenzaron a lanzar insultos contra los policías e intentaron obstaculizar su trabajo.

La situación derivó en el aseguramiento de Osiel “N”, de 34 años; José “N”, de 32; Jaime “N”, de 39, y Dulce “N”, de 33 años.

Esta última protagonizó una agresión directa contra una mujer policía cuando intentaban detenerla por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública y alterar el orden.

Durante el forcejeo, Dulce mordió en dos ocasiones el brazo izquierdo de la oficial que realizaba su aseguramiento.

Finalmente, los cuatro involucrados fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública Municipal y puestos a disposición del juez cívico, quien determinará las sanciones correspondientes.