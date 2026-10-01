Mujer es arrestada tras agredir a su hermana y causar lesiones 

Una mujer de 28 años de edad fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego de ser señalada por su presunta participación en un hecho de violencia familiar y lesiones ocurrido en un domicilio del fraccionamiento Fundadores.

El reporte movilizó a los oficiales hasta un inmueble ubicado en la calle Carlos Ortega de León, donde se alertaba sobre un conflicto familiar y la presencia de una persona lesionada.

Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con Silvia, quien señaló que su hermana Lizbeth “N” había llegado al domicilio con una actitud agresiva y presuntamente comenzó a golpear a Valeria, de 21 años de edad.

Según el señalamiento, la conducta continuó dentro de la vivienda, donde la mujer habría golpeado una puerta, provocando la ruptura de los cristales de una ventana. A consecuencia de los fragmentos de vidrio, Valeria sufrió una lesión en el oído izquierdo, mientras que Lizbeth “N” también presentó heridas en el brazo izquierdo durante los hechos.

Ante esta situación, los elementos municipales realizaron la detención de la mujer de 28 años, le informaron el motivo de su arresto y le dieron a conocer los derechos que establece la ley.

Tanto la persona señalada como la joven lesionada recibieron atención médica para su valoración. Posteriormente, Lizbeth “N” fue trasladada ante la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.