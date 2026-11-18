Un hombre de 51 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de San Francisco de los Romo, luego de que su pareja sentimental lo acusara de haberla agredido física y verbalmente dentro de un domicilio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Salud, en el fraccionamiento San José del Barranco, donde una llamada al Servicio de Emergencias 911 alertó sobre un episodio de violencia familiar.

Tras recibir el reporte, policías del Mando Coordinado se trasladaron al lugar y fueron abordados por una mujer de 47 años, quien denunció que minutos antes había sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su pareja.

La afectada señaló directamente a Rafael “N”, de 51 años, como el presunto responsable de los ataques, por lo que los uniformados procedieron a detenerlo en el lugar.

El sospechoso fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.