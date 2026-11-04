Un hombre de 50 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que su esposa lo acusara de haberla agredido física y verbalmente dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Gremial.

La intervención policial ocurrió la noche del martes, luego de que una llamada al Servicio de Emergencias 911 alertara sobre un episodio de violencia familiar en una vivienda de la calle Doctor Isidro Calera.

Al lugar acudieron oficiales de la Unidad Especial Preventiva de la Policía Estatal, quienes fueron recibidos por una mujer que denunció haber sido víctima de agresiones por parte de su pareja sentimental.

La afectada relató que minutos antes su marido la había atacado verbal y físicamente, por lo que solicitó a los uniformados que procedieran con su detención.

Ante el señalamiento directo, los policías aseguraron a Luis «N», de 50 años, quien fue trasladado a las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación en su contra por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.