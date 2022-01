El Centro de Atención Externa de Mujer Contemporánea se vio en la necesidad de cerrar por 15 días sus actividades de apoyo a la población en general, debido a un brote de COVID generalizado entre su personal, así lo dio a conocer su directora, Roxana D’Escobar López Arellano.

La activista quien también resultó contagiada por el virus, comentó que un total de 13 personas de la Fundación resultaron infectadas por COVID-19, por lo que desde el pasado martes 11 de enero cerraron la atención al público en general en el Centro Externo. “El lunes pasado me presenté y me fui a sacar la prueba porque vi que son demasiados contagiados y les pedí al personal que se hicieran la prueba y a la fecha nada más hay 5 personas de la oficina que hasta ahorita no están contagiadas”.

Detalló que entre quienes resultaron con contagio de coronavirus resultaron las 3 trabajadoras sociales de un total de 5; dos abogados de un total de 3; una psicóloga, 3 del área de administración, dos intendentes, el chofer y el guardia de seguridad. Por lo pronto, dijo que en la oficina se quedó una psicóloga y una abogada y tres personas más, “pero está cerrado, nada más son para la atención de casos emergentes”.

Comentó que a pesar de lo anterior, todos están bien y se encuentran estables. “Yo tenía incluso el refuerzo de la vacuna, pero no me siento como la primera vez que me dio COVID. Tengo mucho sueño, dolor de cabeza y de piernas, pero es algo manejable, aunque tengo compañeros que lo han manifestado con mucha ronquera, como mucho de los bronquios”.

Indicó que presumen que dicho contagio se pudo haber dado cuando una de las intendentes acudió al Centro Externo a realizar sus labores. “Como ella anda en todas las oficinas, es quien pensamos que llevó el virus, porque en todas las oficinas, no hay un solo cubículo que no haya habido por lo menos una persona contagiada”.

A pesar de lo anterior, dijo que siguen laborando desde casa haciendo informes y elaborando el proyecto que deben presentar ante Indesol para que Mujer Contemporánea pueda recibir el recurso federal de este año 2022, de acuerdo con los lineamientos que acaba de publicar en la plataforma y para lo cual tienen lo que resta de este mes de enero para cumplir.

¡Participa con tu opinión!