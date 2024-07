Una mujer falleció tras ser atropellada por una camioneta que circulaba a exceso de velocidad. El accidente ocurrió el sábado, aproximadamente a las 03:30 de la madrugada, en el Blvd. a Zacatecas, cerca del entronque con la carretera federal No. 25, a la altura de la empresa Flex, en el municipio de Jesús María.

Al lugar acudieron policías preventivos de Jesús María, la ambulancia ECO-453 del ISSEA, agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo de la mujer, de entre 45 y 50 años, fue encontrado en el kilómetro 9+500 de la carretera federal No. 45 Sur, sobre la cinta asfáltica en los carriles de circulación de norte a sur. Hasta el momento no ha sido identificada. Vestía una sudadera negra, pantalón gris, zapatos cafés y una cachucha azul marino.

Se estableció que la mujer intentó cruzar sin precaución la carretera federal No. 45 Norte en dirección de poniente a oriente, a la altura de la empresa Flex. En ese momento, fue impactada por una camioneta Hyundai Tucson, modelo 2017, color gris y matrícula AAT-919-B de Aguascalientes, que descendía a alta velocidad del puente vehicular en el cruce con la carretera federal No. 25.

Debido a la velocidad, el conductor no pudo frenar a tiempo y golpeó a la mujer, quien fue proyectada hacia el frente por más de 50 metros, causando su muerte instantánea. La camioneta arrastró el cadáver otros 50 metros y se detuvo 150 metros más adelante del lugar del impacto.

Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga, abandonando la camioneta en el lugar.