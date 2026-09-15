El sistema educativo de Aguascalientes tendrá cambios en infraestructura, organización de bachilleratos y protocolos de protección a menores, de acuerdo con disposiciones publicadas en el Periódico Oficial del Estado, que incluyen inversiones por 34 millones de pesos, la transformación de los bachilleratos militarizados y nuevas reglas de actuación ante casos de violencia sexual.

En infraestructura, el Instituto de Infraestructura Física Educativa licitará la construcción de una secundaria en La Florida II, con 18 millones de pesos; obras por 8 millones en la Telesecundaria No. 185 de Vistas del Valle, y otros 8 millones para espacios educativos de la Universidad Intercultural para la Igualdad, en Puertecito de la Virgen. Los trabajos se desarrollarán durante los últimos meses del año.

Por otra parte, los Bachilleratos Generales Militarizados pasarán a denominarse “Bachilleratos Generales en Liderazgo y Alta Disciplina”. El acuerdo del IEA ordena retirar referencias militares de documentos e imagen institucional y adecuar sus programas a la Nueva Escuela Mexicana, incorporando derechos humanos, cultura de paz y habilidades socioemocionales, sin afectar la trayectoria académica de los alumnos actuales.

El POE también establece un protocolo obligatorio para escuelas públicas y privadas incorporadas ante posibles casos de violencia sexual contra menores. El personal deberá reportarlos a las autoridades correspondientes y tendrá prohibido realizar interrogatorios o investigaciones por cuenta propia.

La disposición impide confrontar a la víctima con la persona señalada, desacreditar su testimonio o exigir narraciones innecesarias. Además, prevé medidas de protección y responsabilidades administrativas o penales para quienes encubran u omitan reportar los hechos.