Mayolo López Agencia Reforma

ACAPULCO, Guerrero.- Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez mostraron ayer sus cartas para granjearse el respaldo de los banqueros.

En Acapulco, las candidatas postuladas por la coalición Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México participaron en la influyente pasarela de la 87 Convención Bancaria.

Con el mensaje con que cerró su intervención, Sheinbaum apeló a la memoria de los hombres de la banca: a ustedes y a los grandes empresarios, recordó, les ha ido muy bien en la 4T.

A una pregunta sobre la polarización que se respira en la República, la morenista definió: «Sobre el tema de la polarización yo lo que he dicho es que veamos cómo les ha ido a los bancos: les ha ido muy bien en estos seis años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del País.

«Y veamos cómo les ha ido a la gran mayoría de los empresarios, les ha ido muy bien. Y al mismo tiempo, al que menos tiene, le ha ido bien: antes la división social era mayor (y) ahora han disminuido las desigualdades y la pobreza», repuso.

La opositora Xóchitl Gálvez planteó: o un futuro de prosperidad o una riesgosa vuelta al pasado.

«Despierten: se nos puede ir la mejor oportunidad que hemos tenido en una generación: hay que sacudirnos el temor, porque el mundo no nos va a esperar. De continuar Morena en el poder, se nos va a ir el nearshoring y va a valershoring. Lo saben los empresarios y los inversionistas», lanzó.

Aunque en un punto sí coincidieron las dos aspirantes: no pretenden empujar una reforma fiscal en caso de ganar los comicios del 2 de junio.

Jorge Álvarez Máynez, el candidato postulado por el Movimiento Ciudadano, aseguró en su presentación que bajo ninguna circunstancia declinaría en favor de Gálvez.