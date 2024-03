Staff Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -El conductor de televisión Daniel Bisogno se encuentra en terapia intermedia, tras presentar una mejoría en su estado de salud después de batallar con una infección en los pulmones.

Pati Chapoy informó ayer que su compañero de Ventaneando se encuentra fuera de peligro y de buen ánimo, aunque ha presentado fiebre.

La titular del programa detalló que visitó a Bisogno por lo que se dio cuenta que se encuentra bajo buenos cuidados del personal médico.

«Llegamos a la habitación de Daniel Bisogno, me dio mucho gusto abrir la puerta de su habitación y lo primero que preguntó: ‘¿y Pedro Sola, y la Casta?’. Entonces le dijimos que estaban trabajando, que vamos a ir todos los días, poco a poco, uno por uno, a visitarlo», contó Chapoy.

«Lo vimos con ánimo, ya está en terapia intermedia. Presentó el fin de semana cierta fiebre que alteró un poco a los médicos, le volvieron a hacer una serie de análisis. Si esta semana ya no presenta ninguna fiebre, el fin de semana seguramente se va a su casa a reponerse».

Aclaró que su compañero ha tenido que realizarse varios estudios en los últimos días, pero afirmó «que los pasó muy bien».

«Obviamente estando ahí, entraron tres veces los médicos a checar si estaba bien, y está perfectamente bien, muy bien cuidado», añadió.

Alex Bisogno, hermano de Daniel, informó hace unos días que ha estado mejorando desde la sensible noticia del deceso de su madre, Araceli.