Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado fue encontrado muerto a un costado del Hospital Hidalgo.

El pasado jueves a las 19:00 horas, una mujer que caminaba por la avenida Gabriela Mistral, al llegar al tramo entre la avenida Manuel Gómez Morín y la avenida Heroico Colegio Militar, detectó que a un costado de un barandal perimetral se encontraba un hombre inconsciente, tirado boca abajo. Aunque se acercó para tratar de ayudarlo, al no obtener respuesta alguna, decidió llamar a los servicios de emergencia.

Cuando llegaron policías preventivos y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, los paramédicos confirmaron la muerte del individuo.

Para realizar las diligencias correspondientes, acudieron al lugar del hallazgo los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

Cabe destacar que el cadáver no presentaba huellas de violencia y se presume que la muerte fue por causas naturales. Al no portar ninguna identificación, el cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense. Se informó que se trata de un hombre de entre 40 a 45 años, de tez morena y complexión delgada. Vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul, tenis negros y calcetines blancos.