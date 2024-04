Un joven murió y otro resultó herido al ser atacados a balazos en la Zona Centro del municipio de Tepezalá.

La agresión armada tuvo lugar el domingo 31 de marzo a las 00:30 horas, en la intersección de la calle 5 de Mayo y la calle Filomeno Maldonado. Varios patrullas de la Policía Estatal y de la Policía Preventiva de Tepezalá acudieron al lugar.

Los dos jóvenes fueron encontrados tirados en el suelo. Uno de ellos fue identificado como Ever Aarón, de 24 años, mientras que el otro era un adolescente de 16 años.

Ever Aarón presentaba un balazo en el tórax y fue trasladado de urgencia al Hospital General de Rincón de Romos en una ambulancia del ISSEA. Posteriormente, fue estabilizado y canalizado al HGZ No. 3 del IMSS en el municipio de Jesús María, donde falleció horas más tarde.

El adolescente de 16 años, que presentaba una herida de bala en una pierna a la altura de la rodilla, fue atendido en el lugar pero se negó a ser trasladado a un hospital.

Según las primeras investigaciones realizadas por agentes del Grupo Homicidios de la PDI, los dos jóvenes caminaban por la calle 5 de Mayo cuando fueron interceptados por cuatro individuos que viajaban en una camioneta Chevrolet Suburban de color negro.

Al parecer, los sicarios intentaron «levantarlos», pero las víctimas intentaron escapar corriendo hacia la calle Filomeno Maldonado, momento en el que fueron atacados a tiros y resultaron heridos.

Los vecinos que escucharon los disparos salieron a la calle y observaron cómo la camioneta en la que escaparon los sicarios se dirigía hacia la carretera federal No. 22, que conduce al municipio de Rincón de Romos.

Tras confirmarse la muerte de Ever Aarón, acudieron al hospital donde estaba recibiendo atención médica los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.