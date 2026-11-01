La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Aguascalientes, Maricela Acosta Herrera, cuestionó la diversidad de productos que se venden en el Tianguis de los Muertitos, al considerar que su oferta rebasa los artículos tradicionales del Día de Muertos y genera competencia desigual para los negocios establecidos.

La dirigente empresarial señaló que en este espacio se comercializa prácticamente cualquier mercancía, aunque reconoció que no ha visitado personalmente el tianguis y que sus observaciones provienen de reportes recibidos.

Explicó que los establecimientos formales enfrentan obligaciones como el pago de impuestos, rentas y servicios, además de acreditar la procedencia de sus productos, emitir facturas y ofrecer garantías a los consumidores.

En contraste, advirtió que estas condiciones no necesariamente se cumplen entre los vendedores ambulantes, lo que puede generar incertidumbre sobre la legalidad y calidad de las mercancías.

Acosta Herrera aclaró que la Canaco no pretende afectar a las familias que dependen económicamente de los tianguis, sino promover condiciones equitativas para quienes participan en la actividad comercial.

Por ello, pidió a las autoridades establecer mecanismos de regulación que permitan ordenar estos espacios y avanzar hacia la formalización de los comerciantes.

También consideró necesario evitar la expansión descontrolada de puestos ambulantes, especialmente cuando comercializan productos que compiten directamente con los establecimientos permanentes.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a favorecer el consumo en negocios locales, al recordar que estos generan empleos y sostienen familias durante todo el año.

Aunque reconoció diferencias de precios entre ambos sectores, insistió en que la formalidad ofrece mayores garantías y certeza a los compradores.