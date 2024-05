Un guardia de seguridad de Ferromex fue asesinado durante un intento de asalto a un tren carguero que se registró la noche del martes en el municipio de San Francisco de los Romo. Otro vigilante de seguridad privada se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza.

La víctima mortal fue identificada como Isaac, de 36 años, quien falleció en la madrugada del miércoles en el HGZ No. 3 del IMSS, ubicado en el municipio de Jesús María, a donde fue trasladado para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:44 horas, en las vías del ferrocarril ubicadas a la altura de la calle Guayabitos y la Cerrada San Francisco, en el fraccionamiento Panamericano.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes del Grupo Homicidios de la PDI, un grupo de 20 hombres armados con rifles de asalto y viajando en varias camionetas, interceptaron un tren carguero que era jalado por la máquina de Ferromex con número económico 4812.

Sin embargo, fueron sorprendidos por los guardias de seguridad privada de Ferromex y respondieron a balazos, hiriendo gravemente a dos vigilantes. A pesar de ello, los custodios lograron repeler el ataque y frustraron el asalto, lo que provocó la huida de los delincuentes. Cabe destacar que durante su fuga, los asaltantes se encontraron en las calles del fraccionamiento Panamericano con una camioneta de Ferromex en la que viajaban dos guardias de seguridad, a quienes también atacaron a balazos, aunque ninguno resultó herido.

Al lugar de la balacera acudieron policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales, además de agentes de la Fiscalía General del Estado, de la Guardia Nacional y militares del Ejército Mexicano. También llegaron ambulancias del ISSEA, que trasladaron a los lesionados a recibir atención médica.

Las víctimas fueron identificadas como Hugo, de 36 años, originario de Puebla, quien presentaba una herida en la región occipital izquierda y fue ingresado al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María. Por su parte, el vigilante identificado como Isaac fue llevado en estado crítico al Hospital General de Pabellón de Arteaga, ya que presentaba un disparo en el cráneo y otro en un brazo. Posteriormente, fue trasladado al mismo hospital en Jesús María, donde lamentablemente falleció más tarde.

Para realizar las diligencias correspondientes, se presentaron los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

A pesar de un amplio operativo de búsqueda que se extendió hasta los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, Cosío y Asientos, no se logró dar con el paradero del comando armado.