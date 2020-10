Para contrarrestar la desaparición de los fideicomisos, el director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, Alberto Aldape Barrios, planteó ayer que los organismos empresariales deberán evolucionar y sus próximos líderes que serán electos este mes deberán ser personas con capacidad de gestión para negociar y captar los recursos que requieren para el impulso de la economía.

“En este proceso de transformación deberán entrarle a su vez los gobiernos Estatal y Municipal, junto con la sociedad organizada. Esta última tendrá que demostrar su madurez en la democracia en la selección de su presidente del Consejo Coordinador Empresarial a finales de octubre, porque ahora se viven nuevos tiempos para hacer empresa”, consideró Aldape.

Es cierto que algunos fideicomisos no han funcionado correctamente y no han generado los beneficios que deberían impulsar, pero otros operan eficientemente. El asunto es que no hubo un análisis de fondo de todos esos organismos y ahora tampoco se sabe dónde quedarán esos recursos que actualmente recibe Aguascalientes. Se habla que se concentrará en la Secretaría de Hacienda y no se está de acuerdo, pues se convierte en un agujero negro, porque no se sabrá en donde se utilizó.

FIDEICOMISOS EN AGUASCALIENTES…

· El de los desarrollos industriales de Aguascalientes, el cual administra el parque industrial del PIVA y el Chichimeco. Si este órgano desaparece tendrá que avanzar hacia un esquema de condominio.

· Los relacionados con fondos de garantía para el campo

· Los relacionados con el apoyo para el desarrollo de empresas

DE TODOS LOS COLORES. Todos los estados deben revisar las condiciones en que van a quedar la operación de las diversas entidades relacionadas con esos fideicomisos como el Conacyt, el Ciateq, el Cide, todos estos impulsan la investigación, la ciencia y la tecnología. Otros se dedican al deporte, al cine, la cultura, para los becarios.

“No todos (los fideicomisos) se encuentran mal. Hay algunos muy buenos como el Fideicomiso de garantía de Nacional Financiera con la banca comercial y a través de éste se multiplican los escasos recursos del Gobierno para apoyar a la planta productiva…” Alberto Aldape, CIDE.