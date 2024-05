Una mujer fue asesinada de varias puñaladas en tórax y abdomen, en unas ladrilleras que se ubican en el poblado de Los Ramírez, municipio de Jesús María.

Un sospechoso del crimen fue detenido para investigación y hasta anoche permanecía en custodia de agentes de la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la FGE.

La víctima mortal fue identificada como Paola, de 28 años, quien presentaba dos heridas a la altura del tórax y abdomen, las cuales fueron provocadas con un cuchillo.

Los sangrientos hechos se registraron el lunes aproximadamente a las 00:13 horas, en un predio ubicado en la Privada del Arroyo, en la zona de las ladrilleras que se encuentran en el poblado de Los Ramírez.

Hasta ese lugar acudieron policías preventivos de Jesús María y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA, así como agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.

El cadáver de la mujer fue encontrado tirado boca-arriba dentro de una zanja.

Quien reportó el hallazgo fue la pareja sentimental de la ahora occisa, quien se identificó como José, de 31 años.

Esta persona comentó que minutos antes su pareja salió del domicilio y se dirigió hacia una toma de agua que se ubica a unos 30 metros de distancia, para lo cual tiene que recorrer una terracería.

Es el caso que en determinado momento escuchó gritos de Paola y cuando salió a buscarla, la encontró tirada dentro de una zanja y sangrando del abdomen.

Un dato importante en la investigación, fue que José comentó que, al salir de su domicilio, observo que pasaba una motocicleta a exceso de velocidad, aunque en ese momento no le dio importancia.

Aunque policías preventivos de Jesús María y policías estatales implementaron un operativo en la zona, no se logró dar con el paradero del motociclista sospechoso.

Sin embargo, en base a los datos que proporcionó el testigo, durante la mañana del lunes los agentes de la Unidad de Investigaciones Foráneas de la FGE, realizaron un operativo de rastreo en varias poblaciones del municipio de Jesús María y lograron dar con el paradero de un sospechoso identificado como Martín, de 31 años.

Esta persona fue detenida por delitos contra la salud, ya que al momento que lo sometieron a una revisión, encontraron entre sus pertenencias un envoltorio de metanfetamina.

Sin embargo, al momento de estar siendo interrogado, reveló que el domingo por la noche acudió a un “picadero” que se ubica en el poblado de Los Ramírez a comprar droga y cuando ya iba de regreso a su domicilio, se encontró con una mujer con la cual comenzó a discutir.

Aunque dijo no recordar lo que había ocurrido posteriormente debido a lo drogado en que se encontraba, al despertarse por la mañana se percató que sus ropas estaban manchadas de sangre y en ese momento fue detenido por agentes de la PDI por haber matado a una mujer.