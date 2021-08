Victor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los hospitales privados registraron un incremento de decesos durante 2020 y de ese exceso de muerte, más de la mitad fue causado por la pandemia de Covid-19.

Al presentar la Estadística de Salud en Establecimientos Particulares 2020, el Inegi indicó que los hospitales privados registraron 27 mil 447 defunciones, 9 mil 587 más que en 2019, es decir un aumento de 53.7 por ciento.

Las enfermedades del sistema respiratorio constituyeron la principal causa de muerte y Covid-19 ocupó el primer lugar en las defunciones hospitalarias por afecciones respiratorias, con el 56.4 por ciento del total.

Los establecimientos particulares atendieron 52 mil 755 casos de Covid-19 durante 2020, de los cuales 5 mil 401 terminaron en defunciones por la enfermedad.

Las entidades más casos atendidos por Covid-19 en hospitales privados fueron Baja California, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes y Ciudad de México.

En Chiapas tan sólo 21 pacientes requirieron los servicios privados de hospitalización para la atención de Covid-19. En Morelos, Tabasco y Tlaxcala no se reportaron casos de atención para pacientes por esta causa en los establecimientos particulares.

El Inegi destaca que los hospitales privados brindaron 12 millones de consultas externas, 14.5 por ciento menos respecto a 2019.

Bajaron también las quimioterapias, de 94 mil a 67 mil, y de radioterapia, de 122 mil a 91 mil.

Los hospitales del país registraron un millón 913 mil 132 egresos. Las principales causas fueron la atención al embarazo, parto y puerperio, las enfermedades del sistema digestivo y las del sistema respiratorio, que incluyen la causadas por SARS-CoV-2, con 164 mil 931 casos.

Francisco Moreno, jefe del Área Covid del Centro Médico ABC, señaló que los hospitales deben contar con protocolos para pacientes con cuadro respiratorio, quienes deben ser evaluados en un área especial para evitar riesgos de infección y hay hospitales que no cuentan con ella, indicó.

“Nosotros hemos tenido aquí protocolos muy estrictos. Tenemos un área Covid muy aislada del resto del hospital, pero en otros hospitales privados eso no se ha podido hacer, y ha habido muchos contagios con el personal de salud. Nosotros prácticamente no hemos tenido contagiados”.

Dijo que en agosto de 2020, la mortalidad reportada por Covid en hospitales privados fue de 15 por ciento, mientras que en el IMSS de 43 por ciento.

Con información de Natalia Vitela