Trágico accidente se registró el pasado domingo en la carretera federal No. 70 Oriente y entronque con la carretera que conduce al poblado de Los Azulitos, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Padre e hijo que viajaban en una motocicleta, se impactaron contra un automóvil y ambos murieron.

Fue a las 12:00 del día del domingo, cuando en el número de emergencias se recibió un reporte donde se informaba que en la carretera que conduce al poblado de Los Azulitos, Jalisco y entronque con la carretera federal No. 70 Oriente, se había registrado un desigual choque entre una motocicleta y un vehículo.

Hasta ese lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, policías preventivos de Lagos de Moreno, Jalisco y una ambulancia de Cruz Roja.

En el asfalto fueron localizadas dos personas del sexo masculino, que más tarde fueron identificadas como padre e hijo.

El adulto mayor murió de manera instantánea, mientras que el joven que fue identificado como Nicolás, de 27 años y con domicilio en el poblado San Luis Gonzaga, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, resultó gravemente herido.

A bordo de la ambulancia de Cruz Roja fue trasladado a recibir atención médica a la Clínica MAC Sur, en la ciudad de Aguascalientes, donde finalmente también murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo toraco-abdominal cerrado.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, se trasladaron a ese nosocomio el agente del Ministerio Público de Hospitales, personal de la Dirección de Investigación Pericial y los agentes del Grupo Homicidios de la PDI.

Se estableció que el ahora occiso tripulaba una motocicleta en compañía de su papá. Minutos antes, habían salido de su domicilio ubicado en el poblado San Luis de Gonzaga.

La motocicleta se desplazaba por la carretera que conduce al poblado de Los Azulitos en sentido de norte a sur, cuando al llegar al entronque con la carretera federal No. 70 Oriente, Nicolás no hizo el alto correspondiente, por lo que al seguir su marcha, provocó que se impactara violentamente contra un automóvil que en esos momentos pasaba por ese lugar.

De este accidente tomó conocimiento la Fiscalía General de Jalisco y al lugar de los hechos acudió el agente del Ministerio Público y personal del IJCF para hacer el levantamiento del cadáver del papá del joven fallecido en Aguascalientes.