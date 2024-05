Uriel Vélez/ Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-La estructura metálica puesta sobre el templete del mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza, Nuevo León, se vino abajo anoche y cayó sobre centenares de asistentes tras un ventarrón inusual en esta ciudad. Al menos ocho personas murieron, uno de ellos menor, y 80 más resultaron heridas.

El accidente ocurrió mientras el candidato presidencial del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez, cerraba un mitin de campaña en compañía de la candidata a alcaldesa de San Pedro, Lorena Canavati y de la aspirante al Senado Martha Herrera.

Apenas tomó el micrófono Herrera, candidata al Senado, cuando inició una llovizna y segundos después un ventarrón que derrumbó el escenario sobre los asistentes que estaban en el Campo de Beisbol El Obispo, en San Pedro.

Eran poco después de las 20:00 horas cuando el pánico se desató en el predio localizado en la Colonia Villas del Obispo.

Cientos de asistentes salieron en estampida para ponerse a salvo, pero decenas quedaron atrapados entre la estructura metálica, en medio de una oscuridad que aumentó el caos.

Los candidatos fueron reportados sin lesiones.

El grupo musical Bronco estaba anunciado para cerrar, el evento por lo que era numerosa la concurrencia.

Al momento de que comenzó a sacudirse por el viento la estructura localizada sobre el escenario, los candidatos alcanzaron a salir corriendo, mientras las piezas metálicas que sostenían las luces, pantalla y el techo se precipitaron hacia el entarimado donde había decenas de personas.

Hombres y mujeres gritaban desesperados el nombre de sus familiares, otros se organizaban para tratar de levantar la estructura y rescatar a los heridos.

«Fue todo de repente, se empezaron a caer las cosas y ya no supe nada», narró la señora Nery, mientras esperaba noticias de su amiga Rosa Icela, quien apareció en la lista de personas lesionadas.

Álvarez Máynez, quién corrió en dirección contraria a la zona donde cayó la estructura, reportó que fue al hospital San José para ser atendido. No tuvo heridas ni golpes. Posteriormente retornó al parque, junto al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dio un informe sobre las víctimas.

Érik Cavazos, director de Protección Civil del Estado, atribuyó el accidente a los fuertes vientos atípicos, que también causaron otros daños en el municipio, entre ellos apagones.

«Como ustedes lo vieron, en lo que se presume que pudo haber sido y fue un viento atípico, de hecho se tenían reportes desde muy temprano de posibilidad de lluvia en la zona de las sierras a espaldas de esta parte», comentó Erik Cavazos, Director de Protección Civil estatal sin aclarar por qué no habían lanzado una alerta.

SUSPENDEN ACTIVIDADES

Los candidatos presidenciales Jorge Álvarez Máynez y la morenista Claudia Sheinbaum anunciaron la cancelación de sus actividades proselitistas este jueves. Sheinbaum informó que canceló su mitin en Monterrey planeado para las 18:00 horas, mientras que Máynez, suspendió actos en otros estados para quedarse en Nuevo León.