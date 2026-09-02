Dos hermanos dedicados a la venta de quesos murieron la noche de este martes luego de que la camioneta en la que viajaban volcó y terminó estrellándose contra una estructura de concreto en el cruce de las carreteras federales 25 y 45 Norte, en la llamada Salida a Zacatecas.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Antonio Durón Soto y Luis Francisco Durón Soto, ambos de entre 45 y 50 años de edad. Regresaban de una jornada en la que habían surtido sus productos en Villa Juárez y comunidades aledañas.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas. Los hermanos circulaban de oriente a poniente por la carretera federal 25 en una Ford Ranger blanca, equipada con camper metálico y placas de Jalisco.

Al aproximarse al cruce con la 45 Norte, el conductor observó que el semáforo cambiaba de verde a amarillo y aceleró con la intención de alcanzar a realizar una vuelta a la izquierda.

Durante la maniobra, efectuada a exceso de velocidad, perdió el control de la camioneta. La unidad volcó sobre uno de sus costados y se impactó contra el muro que protege un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

La fuerza del golpe deformó y colapsó el toldo sobre la cabina, dejando atrapados a los dos ocupantes.

Policías viales, Bomberos del Estado y paramédicos del ISSEA acudieron al sitio, pero al revisar a los hermanos confirmaron que ambos habían muerto.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se realizaban los peritajes y personal de Servicios Periciales efectuaba la extracción de los cuerpos.