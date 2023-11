Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un enfrentamiento entre policías de Cuernavaca y un comando armado derivó ayer en balaceras y persecuciones por varias colonias de esa ciudad, en pleno puente vacacional.

Dos agentes municipales murieron y tres más quedaron lesionados, mientras que por parte del grupo armado sumaron seis abatidos, confirmó el Alcalde José Luis Urióstegui (PAN).

Además, seis patrullas quedaron con impactos de bala y una más chocó cuando acudía al llamado de auxilio registrado en las primeras horas del lunes.

Los integrantes del comando usaron armas de alto poder, portaban radios y chalecos tácticos, y recibieron a los policías a balazos cuando estos acudieron al reporte de un ataque que inició contra civiles que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública en la periferia de la ciudad, según la versión del Alcalde.

En ese primer incidente registrado en la Calle Otilio Montaño, Colonia Altavista, uno de los civiles atacados por el comando fue asesinado mientras que otro intentó ser «levantado» y un tercero quedó herido.

Pobladores y visitantes subieron a redes sociales videos en los que se escuchan los tiroteos y se ve a los policías heridos ayudando a su compañeros.

Urióstegui explicó que, debido a que los municipales atendieron de inmediato el llamado, no avisaron a tiempo a los militares y no esperaron la llegada de las corporaciones estatales y federales para la reacción y persecución por al menos 3 kilómetros dentro de la ciudad.

No obstante, insistió en que el Municipio no se unirá a la figura del Mando Coordinado en Morelos.

Y Cuauh en el juego

El Gobernador Cuauhtémoc Blanco encabezó el domingo al equipo de leyendas del América en un partido contra las Chivas en el Estadio Azteca, mientras la inseguridad provocó una noche de terror en Cuernavaca, Morelos, hecho sobre el que, hasta ayer, no se había pronunciado.

Con información de Alejandro López Arce