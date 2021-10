Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Cada año se diagnostican en México entre 6 mil y 7 mil casos de leucemia y la mortalidad alcanza hasta un 50 por ciento ante la falta de diagnóstico temprano, déficit de oncólogos pediatras y de infraestructura médica, advirtió Jorge Alcocer, Secretario de Salud.

«Cerca de 50 por ciento fallecen porque no tenemos todavía varias cosas», alertó.

De acuerdo con el funcionario hace falta detección oportuna.

«Un niño, una niña, que tiene en sus primeros cinco años de vida anemia, puede estar teniendo (leucemia) y se diagnostica con un examen que cuesta 20 pesos; en los centros de salud todos tienen esa obligación de diagnosticar, cuando menos pensar en ello».

Advirtió que eso se suma el déficit de especialistas en el tratamiento de este padecimiento, es decir, de oncólogos-pediatras.

«Entonces, necesitamos, y lo estamos logrando con la formación de especialistas, pero no se logran de un día a otro, ni en tres años, ni en seis».

También tiene que ver con el cambio en los medicamentos, además de que en muchos casos se requiere de radioterapia.

«Tenemos para equipos de radioterapia sólo 1.32 equipos por cada millón de habitantes. La recomendación es tener por cada millón de habitantes de un país de cinco a seis equipos de radioterapia; estamos en ello».

Alcocer aseguró que además de la atención del cáncer infantil preocupa los cánceres de mama y de útero,entre otros.

«No dejemos atrás el cáncer de próstata; el cáncer de próstata tiene prácticamente la misma mortalidad o en algunos casos mayor que el cáncer de mama (…) No podemos perder la visión de que una enfermedad, un fallecimiento duele a todos por igual».