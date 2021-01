Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El 10.15 por ciento de las víctimas mortales de Covid-19, es decir, 15 mil 429 personas, han fallecido fuera de un hospital según datos de la Secretaría de Salud.

Soledad, una niña con Síndrome de Down y mal cardiaco, de Tepatitlán Jalisco fue una de ellas, falleció tras ser rechazada en el hospital del IMSS en dicho municipio, según familiares.

Su tía Karina Estrada publicó en redes sociales que acudieron por ayuda a este nosocomio por cuenta propia, debido a que una ambulancia no la quiso trasladar. Al no ser aceptada, tuvieron que llevarla a casa con una oxigenación que oscilaba entre 50 y 60.

“Está saturado el IMSS de esta región. Está uno (privado), pero cobran muy caro por ingresarla y no tienen dinero. Es muy triste”, comentó.

Horas más tarde, notificó que la niña perdió la lucha contra el nuevo coronavirus.

Ayer la Ssa reportó mil 743 muertes más, otro récord de casos nuevos y extemporáneos de decesos por Covid-19 registrados en una jornada.

Hasta ayer suman 152 mil 16 decesos. La dependencia también reportó otros 7 mil 165 contagios más y suman un millón 778 mil 905 casos.

En el País suman 42 mil 32 casos de niños y adolescentes de los 0 a los 17 años confirmados con el virus SARS-CoV-2 y de éstos han fallecido 427.

A nivel nacional, del total de las defunciones, 63.23 por ciento son hombres y 36.77 son mujeres. Entre las comorbilidades principales destaca la hipertensión con 45.8 por ciento; diabetes con 38.26; obesidad con 22.96; y tabaquismo con 7.85 por ciento.