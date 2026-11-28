Un trailero de apenas 31 años de edad perdió la vida a bordo de su unidad, luego de sufrir un infarto agudo al miocardio sobre la avenida José María Chávez, en su cruce con Enrique Olivares Santana, en Aguascalientes.

El fallecido, identificado como Arturo, había detenido la marcha de su tráiler para ingresar a una tienda OXXO, donde compró un refresco y unas galletas. Tras regresar a la cabina del vehículo, el hombre se desvaneció.

Al transcurrir varios minutos, los despachadores se acercaron al tractocamión, debido a que permanecía con el motor encendido y sin moverse. Fue entonces cuando descubrieron al conductor inconsciente en uno de los asientos.

Elementos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal de Aguascalientes acudieron al sitio y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron al trailero, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El hombre padecía hipertensión y diabetes.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias y del traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

La causa del fallecimiento fue un infarto agudo al miocardio, por lo que se determinó que la muerte estuvo relacionada con una enfermedad.