Un hombre de 64 años perdió la vida de manera repentina mientras conversaba con una compañera de trabajo en el interior del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). Aunque se solicitó la intervención de los servicios de emergencia, los paramédicos únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Manuel “N”, quien se encontraba en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Tecnológico, en el fraccionamiento Ojocaliente, cuando repentinamente se desplomó.

De acuerdo con el testimonio de Rosario, compañera de trabajo del fallecido, ambos sostenían una conversación cuando el sexagenario se desvaneció sin previo aviso. Ante la situación, la mujer solicitó ayuda a los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes acudieron al inmueble, al igual que paramédicos que revisaron al hombre y determinaron que ya no presentaba signos vitales. Como probable causa de muerte se señaló un infarto fulminante.

Los uniformados resguardaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado, por lo que personal de Servicios Periciales se presentó para efectuar las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa del fallecimiento.