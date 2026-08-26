Angela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El actor británico Tim Curry, reconocido mundialmente por sus papeles en It y The Rocky Horror Picture Show, murió a los 80 años en Los Ángeles, California.

De acuerdo con TMZ, el intérprete falleció la noche del martes, 14 años después de sufrir un grave derrame cerebral que cambió por completo su vida y lo dejó parcialmente paralizado.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que recibió una llamada de emergencia médica a las 10:42 de la noche en la casa de Curry, ubicada en North Hollywood, donde los servicios de emergencia encontraron a un hombre fallecido en el lugar.