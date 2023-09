Muere Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth, a los 56 años

Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 04-Sep-2023 .-A tan solo un día de que el mánager de Steve Harwell comentara que al intérprete le quedaba una semana de vida, el cantante falleció este lunes en su casa.

De acuerdo con Rolling Stone, el vocalista de Smash Mouth llevaba semanas luchando con una insuficiencia hepática, pues su representante comentó que abusó del alcohol durante toda su vida y esto le causó enfermedades en su cuerpo, en los últimos días el intérprete de «1999» estuvo en cuidados paliativos.

«La voz icónica de Steve es una de las voces más reconocibles de su generación. Amaba a los fans y le encantaba cantar. Steve Harwell era un verdadero original americano. Un personaje más grande que la vida que se disparó hacia el cielo como una vela romana. Steve debe ser recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato pop. Y el hecho de que haya logrado este objetivo casi imposible con una experiencia musical muy limitada hace que sus logros sean aún más notables», dijo su mánager.

En 2021 Harwell se retiró de los escenarios por problemas de salud que no fueron revelados, pero fans aseguran que el cantante estuvo desde antes luchando con complicaciones médicas.

Harwell es uno de los fundadores de la icónica banda Smash Mouth, que se formó en 1994. Entre muchos éxitos, el grupo saltó a la fama con su canción «All Star», que se lanzó en 1999. También se hicieron de un nombre con temas como «Walkin’ on the Sun», «Can’t Get Enough of You Baby» y «I’m a Believer».