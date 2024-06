Una mujer, identificada como María Esther, de 65 años, fue asesinada a golpes por unos agresores que, minutos antes, habían protagonizado una riña con sus hijos. Este trágico suceso ocurrió el pasado domingo 26 de mayo en el poblado de La Concepción, municipio de San Francisco de los Romo.

Tras ser gravemente herida, María Esther fue trasladada con vida al Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, en Jesús María, donde lamentablemente falleció durante la noche del pasado martes. La Fiscalía General del Estado fue informada de su muerte y comenzó una investigación. Agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales participaron en las diligencias.

El conflicto se inició cuando los agresores llegaron al domicilio de María Esther en la calle Benito Juárez, arrojando piedras y palos hacia la fachada para forzar a sus hijos a salir. María Esther salió a confrontarlos y exigió que se retiraran, ya que sus hijos no estaban en casa. Esto enfureció a los agresores, quienes de manera repentina y cobarde comenzaron a golpearla con palos y piedras. En un momento dado, uno de ellos le propinó un golpe fatal en la cabeza con un bate de béisbol, dejándola inconsciente.

Los agresores huyeron y los familiares de María Esther la trasladaron a una clínica, donde fue dada de alta al día siguiente. Sin embargo, su estado de salud empeoró y fue trasladada de urgencia al HGZ No. 3 del IMSS el pasado viernes 7 de junio. Desafortunadamente, María Esther falleció el martes, consumándose así el crimen.