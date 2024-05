CDMX. -El legendario rey del cine B, Roger Corman, que dirigió y produjo cientos de películas de bajo presupuesto y descubrió futuras estrellas de la industria como Jack Nicholson, Martin Scorsese y Robert De Niro, murió a los 98 años.

El cineasta falleció el pasado jueves 9, en su casa de Santa Mónica, California, rodeado de sus seres queridos, confirmó la familia en un comunicado a Variety.

«Sus películas fueron revolucionarias e iconoclastas y capturaron el espíritu de una época. Cuando se le preguntó cómo le gustaría que lo recordaran, dijo: ‘Yo era cineasta, sólo eso'», compartió la familia en el mensaje.

El imperio de Corman, que existió en varias encarnaciones, incluidas New World Pictures y Concorde/New Horizons, era tan activo y rentable como cualquier estudio importante, con películas como El Silencio de los Inocentes (Silence of the Lambs) o Apolo 13 (Apollo 13).

Se especializó en películas de género trepidantes y de bajo presupuesto (terror, acción, ciencia ficción e incluso algunas familiares) y su compañía se convirtió en un campo de entrenamiento para una amplia variedad de grandes talentos, desde actores como Nicholson (La Tiendita del Horror, Little Shop of Horrors) y De Niro (Bertha, Ladrona y Amante, Boxcar Bertha) hasta directores como Francis Ford Coppola (Demencia, Dementia 13) y Scorsese (Bertha…).

Cuando Corman recibió un Óscar en la primera ceremonia de los Governors Awards de AMPAS en noviembre de 2009, Ron Howard lo elogió por contratar mujeres en puestos ejecutivos y creativos clave, así como por darles papeles importantes, y Walter Moseley fue citado diciendo que Corman le ofreció «una de las pocas puertas abiertas», mirando más allá de la edad, la raza y el género.