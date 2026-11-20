Staff Agencia Reforma

CDMX.- Bruno Mars confirmó el fallecimiento de su padre, Peter Hernández, mediante un emotivo mensaje publicado en redes sociales, en el que recordó su influencia en su formación musical y reveló que pudo abrazarlo por última vez la semana pasada.

El intérprete de “Just the Way You Are” y “Uptown Funk” reconoció a su padre como su principal inspiración artística y destacó las enseñanzas que recibió desde pequeño.

“Es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música”, expresó el cantante de 41 años.

Mars también recordó el cariño y la dedicación de su padre hacia sus seis hijos, a quienes acompañó durante su crecimiento.

Peter Hernández, músico de ascendencia puertorriqueña, introdujo a Bruno Mars en distintos géneros musicales y lo impulsó a presentarse desde niño en escenarios de Hawái, donde comenzó su trayectoria artística.

El ganador de múltiples premios Grammy también dedicó unas palabras a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, fallecida en junio de 2013 a causa de un aneurisma cerebral.

“Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba”, escribió.

Hasta ahora, no se han informado las causas del fallecimiento ni detalles de los servicios funerarios.