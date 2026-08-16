CDMX.- La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus actuaciones en las series Heroes y Nashville, murió ayer a los 36 años <https://www.reuters.com/business/media-telecom/american-actress-hayden-panettiere-dies-36-abc-news-reports-2026-08-17/?utm_source=chatgpt.com>. Su representante confirmó la noticia a ABC News, sin revelar la causa del fallecimiento.

En un comunicado, su entorno la recordó como una persona extraordinaria y una fuerza de la naturaleza, capaz de llevar amor y alegría tanto a quienes convivieron con ella como a millones de espectadores que siguieron su trayectoria.

Panettiere comenzó a trabajar frente a las cámaras desde la infancia. Entre los cuatro y siete años participó regularmente en la serie One Life to Live. Nacida en Nueva York e hija de una actriz y un bombero, recibió gran parte de su educación en casa mientras desarrollaba su carrera.

Además de actriz, incursionó como cantante y modelo, y participó en causas sociales. Alcanzó fama internacional al interpretar a Claire Bennet, una porrista con poderes sobrenaturales, en Heroes, emitida entre 2006 y 2010. Encarnó a la estrella juvenil del country Juliette Barnes en Nashville, de 2012 a 2018. También apareció en Scream 4 y Scream VI.

En mayo publicó This Is Me: A Reckoning, libro de memorias en el que relató su experiencia como actriz infantil, sus problemas con el alcohol y los opioides, y la depresión posparto que enfrentó después del nacimiento de su hija, fruto de su relación con Wladimir Klitschko. También abordó el impacto por la muerte de su hermano Jansen, ocurrida en 2023. Su última publicación mostró una fotografía junto a Randall Slavin.