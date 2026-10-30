Un hombre perdió la vida y una mujer resultó lesionada tras un aparatoso accidente entre una motocicleta y una camioneta, ocurrido en calles de la colonia Miravalle, en Aguascalientes. El conductor de la camioneta, un joven de apenas 18 años, terminó detenido.

La víctima mortal fue identificada como Alejandro “N”, de 26 años, mientras que la lesionada responde al nombre de Miriam “N”, también de 26 años, quien tuvo que ser hospitalizada.

El accidente se registró en el cruce de las calles Carlos Barrón y Aurelio González, donde una motocicleta Honda negra, que circulaba de poniente a oriente, se estrelló contra el costado derecho de una camioneta Jeep Cherokee azul.

De acuerdo con los primeros indicios, la camioneta avanzaba de norte a sur por Aurelio González cuando su conductor presuntamente ignoró un señalamiento de alto, lo que habría provocado la colisión.

Tras el impacto, paramédicos del ISSEA acudieron para auxiliar a las víctimas, pero al revisar a Alejandro confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Miriam, por su parte, recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada en código amarillo al Hospital Hidalgo.

Elementos de la Policía Vial detuvieron al conductor de la Jeep Cherokee, identificado como Ángel “N”, de 18 años, quien quedó a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad en el accidente.

Ambos vehículos fueron asegurados y enviados a una pensión, mientras personal de Servicios Periciales se encargó de las diligencias correspondientes.