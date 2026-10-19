CDMX. -La modelo australiana Sahara Ray, recordada por haber sido ex novia del cantante Justin Bieber, falleció a los 34 años, aunque por el momento se desconoce su causa de muerte, según informó el portal TMZ.

«Murió anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida», confirmó ayer la familia de Ray.

La modelo era hija del reconocido surfista australiano Tony Ray y creció dividiendo su tiempo entre Victoria, California y Hawaii.

Saltó a la fama gracias a su carrera como modelo y su presencia en las redes sociales, y fundó su propia línea de trajes de baño, Sahara Ray Swim, en 2014.

También fue noticia en 2015 por estar vinculada con el cantante australiano Cody Simpson, y fue fotografiada de vacaciones con Justin Bieber en Hawaii en 2016.

En 2024, Ray habló sobre haber sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad autoinmune, después de ser atropellada por un automóvil.