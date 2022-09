Sergio Alonso Méndez

La Noticia:

Contrario a sus predecesores, Gorbachov mantuvo relaciones positivas con los líderes occidentales, lo que dio paso a la firma de importantes acuerdos, como los relacionados a armamento nuclear… (bbc.com).

Comentario:

Gracias a Mijaíl Gorbachov el mundo pudo respirar aliviado luego de las tensiones de la llamada Guerra Fría. Muchos lo recuerdan poco y a muchos no les tocó estar en esa época, pero fue un tiempo en que la Unión Soviética competía con los Estados Unidos por tener más y más poderoso arsenal nuclear, además de tener una competencia por conquistar el espacio. Llegó Gorbachov y el mundo cambió. ¿Qué fue la “Perestroika”? ¿Qué fue la “Glasnost”?

A principios de los ochenta la URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas) se dividía el mundo con los Estados Unidos y enviaba tropas a los países que, dentro de su esfera de influencia, pretendieran rebelarse o buscar un cambio. Sin embargo, la mano dura militar contrastaba con una economía en decadencia. El gobierno dictaba qué producir y cómo hacerlo y esa centralización se distanciaba cada vez más de la eficiencia de una economía de mercado. Autos malos y poco atractivos llenaban las calles de Moscú y así muchos productos.

Gorbachov ascendió en el Partido Comunista, el único en el poder, desde un origen campirano. Fue sin duda lo que le permitió entender que el imperio se hallaba en problemas y decidió que hacía falta una reestructuración (Perestroika) económica. Hasta su vecino China estaba avanzando en su movimiento hacia el capitalismo y Gorbachov entendió que debía haber un cambio.

Como líder del Partido Comunista tuvo suficiente poder, no sólo para implementar su “Perestroika”, sino incluso hacerlo con la “Glasnost” o apertura política. No estaba en las intenciones de Gorbachov el desaparecer la URSS o apartarse realmente del socialismo, pero al dar un poco de libertad a las repúblicas y a los países bajo la influencia, casi todos comenzaron a independizarse o a rechazar el dominio soviético. Estonia, Letonia y Lituania fueron las primeras repúblicas ex soviéticas y pronto la URSS fue historia.

La propia Rusia tuvo elecciones democráticas y Boris Yeltsin se convirtió en presidente. Gorbachov quedó fuera del gobierno despreciado por quienes añoraron el poder y control soviético, aunque reverenciado por quienes apreciaron el sentimiento de libertad. A Moscú llegaron McDonald´s y Pizza Hut como símbolos del mundo exterior y de que la Guerra Fría quedaba en el olvido. Incluso Gorbachov salió en un comercial de Pizza Hut.

Pero la Perestroika no fue implementada con cuidado en Rusia. Los oligarcas se apoderaron de los recursos, la sociedad se separó y se convirtió en campo fértil para la llegada de Vladimir Putin quien ha concentrado el poder en reminiscencia de la Unión Soviética. Aún así Gorbachov será recordado como quien, dejando de lado el poder imperial, fue capaz de reconocer los problemas asociados al comunismo y emprendió un cambio buscando el bien de la sociedad. ¡Descanse en paz!

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

