Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. – Marian Robinson, madre de Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, falleció este viernes a los 86 años de edad.

Así lo dieron a conocer tanto Michelle como el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama a través de una publicación en sus respectivas redes sociales. «Ella era el mismo respaldo constante para toda la familia, y estamos desconsolados por compartir que falleció hoy», se lee en su post.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso.

Aunque en 2009 se mudó a Washington, Marian Robinson pasó casi toda su vida en Chicago, donde nació en 1937. La madre de la ex primera dama fue secretaria de profesión y se casó con el funcionario Craig Robinson, con quien estuvo hasta la muerte de éste, en 1991.