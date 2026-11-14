CDMX.- El actor Mauricio Islas enfrenta el fallecimiento de su padre, Juan Islas Mendoza, cuya muerte fue confirmada por su agencia de representación, Make It Management, mediante un comunicado.

La empresa expresó sus condolencias al protagonista de telenovelas como Amor Real y La Loba, así como a sus familiares, a quienes deseó fortaleza durante este momento de duelo.

Asimismo, informó que el actor y su familia recibirán a los medios de comunicación este sábado 14 de noviembre, a las 12:00 horas, en J. García López Casa Prim.

Hasta ahora, se desconocen las causas del fallecimiento y las circunstancias de su muerte.