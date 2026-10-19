Un joven de 20 años perdió la vida y su acompañante resultó lesionado luego de que la camioneta en la que viajaban se estrellara contra la base metálica de un poste, durante la madrugada, sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, en el fraccionamiento Lomas del Campestre I, en Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:10 horas, a la altura de la calle Las Trojes, cuando Ángel, de 20 años, conducía una camioneta Ford F-150 blanca en dirección de poniente a oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba por el carril derecho cuando perdió el control del volante hacia su izquierda, por lo que la parte frontal de la camioneta se estrelló violentamente contra la estructura metálica.

Tras el golpe, la unidad giró hacia la derecha y terminó atravesada sobre la vialidad, en posición perpendicular al sentido de circulación.

El conductor perdió la vida a consecuencia del accidente, mientras que su acompañante, identificado como Arturo, de 21 años, sufrió lesiones que ameritaron su traslado en código amarillo al Hospital General de Zona.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance, mientras las autoridades correspondientes realizaron las diligencias legales.

Finalmente, la camioneta fue retirada mediante una grúa y trasladada a una pensión. Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 400 mil pesos.