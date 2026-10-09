Un hombre de 66 años de edad perdió la vida durante la madrugada en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Morelos I, luego de presentar complicaciones de salud relacionadas con un padecimiento de cirrosis hepática.

El fallecido fue identificado como Rubén, quien se encontraba delicado de salud, según relató su esposa, Sara, de 62 años de edad.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle 1821, donde la mujer explicó a los policías municipales que durante la noche escuchó a su marido quejarse en repetidas ocasiones.

Sin embargo, llegó un momento en que dejó de escucharlo, por lo que decidió acercarse para revisar cómo se encontraba. Fue entonces cuando se percató de que aparentemente ya no respiraba y solicitó de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia.

Al domicilio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes revisaron al sexagenario y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, se notificó a la Fiscalía General del Estado y al personal de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.