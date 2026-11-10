Un hombre de 48 años fue encontrado sin vida dentro de un centro de rehabilitación, donde su cuerpo aparentemente presentaba huellas de violencia, aunque las autoridades todavía no han establecido si fue víctima de una agresión o sufrió una caída.

Los hechos quedaron al descubierto en el establecimiento denominado “Creciendo en la Roca”, ubicado en la calle San Federico, número 606, de la colonia Santa Rosa.

La movilización de los cuerpos de emergencia comenzó luego de que se reportara a una persona inconsciente dentro del inmueble. Al llegar, los paramédicos revisaron al hombre, pero únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.

Durante las primeras diligencias trascendió que el cadáver aparentemente tenía lesiones, lo que abrió la posibilidad de que el fallecimiento estuviera relacionado con un hecho violento. Sin embargo, tampoco se descartó que las heridas fueran consecuencia de una caída.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, mientras que personal de la Fiscalía se hizo cargo de las investigaciones.

Será mediante los estudios forenses y las diligencias de Servicios Periciales como se determine la causa de muerte y si existe alguna responsabilidad penal.

Por el momento, las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.