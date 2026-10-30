CDMX.- Fernando Castillo Castro, vocalista de Los Yaguarú, falleció a los 72 años, informó la agrupación mexicana mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

El cantante formó parte del conjunto durante más de tres décadas y se convirtió en una de las voces representativas de la cumbia romántica y la música tropical, con éxitos como “Cuéntale” y “Vida No Te Vayas”.

“Descansa en paz, querido compañero. En Los Yaguarú siempre tendrás un lugar y en nuestros corazones nunca dejarás de estar”, expresó el grupo, que también envió condolencias a familiares y amigos.

Hasta ahora se desconocen las causas del fallecimiento.