Muere estrella de ‘Breaking Bad’

Mauro de la Fuente Agencia Reforma

BROWNSVILLE, Texas, EU. – El Departamento de Policía de Brownsville informó del fallecimiento del actor y activista R.J. Mitte, de 34 años, quien interpretó a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad.

No detalló las causas del deceso, aunque aclaró que el caso se encuentra bajo investigación.

De acuerdo con la revista People, el representante de Mitte aseguró que su cliente se quitó la vida.

Mitte, quien vivía en esta ciudad texana, actuó en otras producciones, como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice.

Nacido con parálisis cerebral leve, luchó por combatir estereotipos y abrir puertas para las personas con discapacidad.

«Fue un amigo, un socio y una persona que creía firmemente en el poder de las artes y la cultura para unir a las personas», indicó el Distrito Cultural Mitte, del que el histrión fue benefactor.

La defensa de R.J. a favor de la inclusión y la accesibilidad, agregó, reflejaba la esencia misma de su misión: crear una comunidad cultural donde se celebren las diferencias, se eliminen las barreras y las artes pertenezcan a todos.

El Distrito Cultural Mitte extendió sus condolencias a la familia, los seres queridos, los amigos y todos aquellos cuyas vidas tocó el intérprete, famoso por su papel como hijo de Walter White (Bryan Cranston) en Breaking Bad.

Mitte tuvo una carrera actoral de casi 20 años, que comenzó con una aparición sin crédito en la serie Hannah Montana, en 2007.