Muere esposa de Coppola

CDMX. – Eleanor Coppola, destacada escritora y cineasta y matriarca de una de las familias más icónicas del cine estadounidense, falleció a los 87 años en su hogar de Rutherford, California, según informó Associated Press.

Eleanor, esposa del renombrado director Francis Ford Coppola, se hizo conocida por su documental «Corazones en Tinieblas» (Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse), que relata los retos de la producción de «Apocalipsis Ahora» (Apocalypse Now).

Posteriormente, dirigió «París Puede Esperar» (Paris Can Wait) y el drama «Todas las Formas de Amor» (Love Is Love Is Love). Nacida como Eleanor Jessie Neil en Los Ángeles, su carrera en el cine comenzó tras conocer a Francis en la producción de «Dementia 13». Casados desde 1963, tuvieron tres hijos, incluyendo a la directora Sofia Coppola y al escritor y productor Roman Coppola.