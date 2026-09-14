Muere ‘El Mago de las Lentejuelas’

Fernando Toledo Agencia Reforma

CDMX. – El diseñador Bob Mackie, quien falleció ayer a los 87 años, nunca tuvo miedo de crear prendas llamativas y deslumbrantes, sello que lo llevó al éxito al vestir a figuras con creaciones que forman parte de la cultura pop.

Cher, su máxima musa, deslumbró con el vestido de plumas que llevó a los Óscar en 1986 y con el diseño de pedrería negra y transparencias que lució al recibir el Óscar por Hechizo de Luna en 1988.

“Se le describe como el hombre que supo manejar las lentejuelas, las plumas, los cristales y las transparencias”, afirma la experta Mónica Bravo.

Nacido en California en 1939, Mackie comenzó haciendo bocetos para figuras como Edith Head y posteriormente vistió a Diana Ross, Tina Turner, Barbra Streisand, Madonna y Elton John.

Su gran oportunidad llegó con Carol Burnett, para cuyo programa creó vestuarios que combinaban comedia, fantasía y espectáculo. También realizó el boceto del célebre vestido que Marilyn Monroe llevó al cantar “Happy Birthday, Mr. President” a John F. Kennedy en 1962.

Triunfó en Broadway, Las Vegas y televisión, e incluso vistió a Barbie. Ganó nueve premios Emmy, un Tony, recibió tres nominaciones al Óscar e ingresó al Television Hall of Fame en 2002.

Su legado fue demostrar que el glamour no tenía que ser solemne: vistió personajes y fantasías con exceso, brillo, sensualidad y teatralidad. El llamado “Mago de las Lentejuelas” dejó creaciones que trascendieron generaciones y permanecen como referentes del espectáculo contemporáneo