Rodrigo Alejandro Goyeneche Chávez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El exjugador y campeón del Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, Jacoby Jones, falleció a los 40 años.

Jones jugó ocho campañas en la NFL con cuatro equipos y en el Súper Domingo que disputó ante San Francisco en Nueva Orleans, igualó el récord de Ricky Sanders al tener dos jugadas de anotación en el mismo juego con 50 yardas o más, sumado a un regreso de 108 yardas a la zona de Touchdown al iniciar el tercer cuarto, siendo uno de los hechos más recordados en la historia.

Como wide receiver, Jones fue seleccionado al Pro Bowl en 2012, mismo año en el que entró al primer equipo All-Pro, pasó por los Houston Texans, equipo donde debutó en el 2011 y también tuvo recorrido con los Pittsburgh Steelers y los Chargers, cuando tenían todavía su sede en San Diego, California.

La causa de su deceso todavía no se sabe, pero excompañeros y jugadores actuales de los Ravens expresaron sus reacciones tras el suceso. «Jacoby fue uno de los compañeros de equipo y personas más divertidos con los que he estado», escribió su ex compañero de equipo de los Texans, JJ Watt en su cuenta de X.

«Descansa en paz, LEYENDA.», expresó el quarterback Lamar Jackson.