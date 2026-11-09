Muere Donnie Dunagan, voz original de Bambi

CDMX. -Donnie Dunagan, actor que dio voz al pequeño Bambi, murió a los 92 años por cáncer de pulmón, confirmaron sus representantes a Variety.

Su fallecimiento ocurrió el pasado 4 de noviembre, pero fue hasta ayer que dieron a conocer la noticia.

Nacido el 16 de agosto de 1934 en San Antonio, Texas, Dunagan comenzó su carrera artística a los tres años, cuando fue descubierto por un agente de talentos, lo que llevó a su familia a mudarse a Hollywood, donde debutó en el cine con Mary Carey’s Chickens (1938).

Un año después interpretó a Peter von Frankenstein en El Hijo de Frankenstein (1939), uno de los clásicos del cine de terror, y posteriormente participó en películas como The Forgotten Woman, La Torre del Misterio, Noches de Angustia y Meet the Chump.

Su papel más reconocido llegó en 1942, cuando prestó su voz al protagonista infantil de Bambi, la cinta animada de Disney que sigue la vida de un pequeño ciervo mientras descubre la amistad, el amor y los desafíos de crecer en el bosque.