Muere Dolly Parton, leyenda de música country, a los 80 años

Staff Agencia Reforma

CDMX.- Dolly Parton, cantante, compositora y actriz que convirtió su talento en una de las trayectorias más influyentes de la música country y extendió su presencia al pop, el cine y la televisión, murió este 25 de agosto a los 80 años.

La noticia fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton y jefe de seguridad de la artista durante más de dos décadas, mediante un video difundido en Instagram en representación de las familias Parton y Owens.

Representantes de la artista informaron posteriormente que murió tras una breve batalla contra el cáncer.

“Hoy represento a la familia Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean”, expresó. Seaver recordó que la cantante fue hermana, tía, abuela y “Gigi” para las generaciones más jóvenes.

También explicó que Parton le había pedido preparar ese anuncio años atrás, cuando su muerte todavía parecía lejana. En su mensaje, afirmó que la tristeza corresponde a quienes permanecen, mientras que Dolly “vivió en la luz” y ahora se encuentra con sus seres queridos.

El fallecimiento ocurrió después de varios meses de problemas de salud que obligaron a la intérprete a cancelar presentaciones y su residencia en Las Vegas. Cuatro días antes, había reconocido públicamente que atravesaba momentos complicados, aunque aseguró que continuaba trabajando y recuperándose.

Parton contó que postergó la atención de algunos padecimientos mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025 a los 82 años, después de casi seis largas décadas de matrimonio.