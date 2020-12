Muere actor de Superman 2

Staff Agencia Reforma

MADRID, España.- El actor Marcus D’Amico, recordado por los fans por interpretar en Superman 2 al niño que pide al General Zod que perdone a su padre, ha fallecido a la edad de 55 años en su casa en Inglaterra.

D’Amico, que también protagonizó la serie de culto Historias de San Francisco, falleció el 16 de diciembre a causa de una neumonía, tal y como informa Variety. Sus créditos como actor también incluían papeles menores en La Chaqueta Metálica de Stanley Kubrick, y The Alienist, serie de TNT.

“No sólo he perdido a mi hermoso hermano, sino que el mundo ha perdido a un actor y director increíblemente talentoso. Las palabras no pueden expresar cuánto lo extraño”, escribió la hermana del intérprete, Melisa D’Amico, en redes sociales.