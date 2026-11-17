Un hombre de 37 años terminó detenido luego de presuntamente agredir a sus padres y enfrentar violentamente a policías estatales que acudieron a un domicilio del fraccionamiento Ojocaliente. Durante el forcejeo, el sujeto mordió a uno de los uniformados en una mano y amenazó a los agentes con un machete.

El detenido fue identificado como Enrique N., quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y amenazas.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia sobre la calle Del Puertecito, donde una mujer les solicitó ayuda y denunció que su hijo la había agredido física y verbalmente, al igual que a su esposo.

La afectada advirtió que Enrique tenía un machete y aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, por lo que autorizó a los oficiales ingresar a su vivienda.

Al llegar a la habitación del señalado, los policías lo encontraron sumamente alterado. El individuo comenzó a amenazarlos con el arma blanca y opuso resistencia cuando intentaron detenerlo.

Los agentes lograron desarmarlo, pero el hombre continuó forcejeando hasta que mordió a uno de los policías en una mano. Finalmente fue sometido y trasladado ante el Ministerio Público junto con el machete asegurado, de mango negro.

Su madre presentó la denuncia correspondiente, por lo que se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.