Muebles de madera no tienen comparación en duración

El uso de madera mantiene a este material como el de mayor calidad frente a nuevos materiales que no cuentan con las condiciones de durabilidad que se utilizan para la fabricación de mobiliario, señaló Faustino García Mendoza, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Maderera.

Pese a que han surgido nuevas tecnologías y productos para la elaboración de muebles, los carpinteros siguen demandando la compra de maderas, para la elaboración de muebles.

“La madera sigue siendo material de primer uso, hasta hace unos años entraron materiales sintéticos, que no tienen el éxito que se imagina; el triplay o el MDF son materiales secundarios de la madera”, enfatizó.

Existe competencia con la melanina, que se utiliza para hacer cocinas de diferentes colores, cuyo uso si llega a generar cierta afectación al sector maderero, reconoció.

Afirmó que este tipo de conglomerado no cuenta con la calidad necesaria, frente a cualquier tipo de madera, por más corriente, que sea la que se utilice para fabricar un mueble.

Manifestó que un mueble de madera no tiene punto de comparación sobre el tiempo de duración, que pueden ofrecer los materiales sintéticos, porque se pueden encontrar productos elaborados con madera que se mantienen resistentes al paso de muchos años.

Expuso que buena parte de los muebles de madera se continúan realizando en el municipio de Jesús María, con el reconocimiento de su calidad, aunque también se comienza a utilizar otro tipo de materiales para fabricar muebles.

Destacó que un ejemplo de calidad en muebles es el caso de Jesús María, los cuales tienen reconocimiento entre el público que aún persiste en el gusto por la madera.