La disponibilidad de plazas para maestros en Aguascalientes es limitada frente a los cerca de 3 mil aspirantes que participaron en el proceso de ingreso al servicio educativo, debido a la escasa generación de vacantes por jubilaciones, renuncias o defunciones, informó Adriana Ochoa Díaz, secretaria general de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por nivel educativo, se cuenta con alrededor de 20 claves disponibles en preescolar para cerca de 200 participantes, aproximadamente 60 en primaria y 17 en telesecundaria. En secundarias técnicas y generales, las oportunidades son menores y se limitan a algunas horas por asignatura.

Ochoa Díaz explicó que la apertura de plazas depende de que se registren bajas en el sistema educativo. Este año, la cantidad de vacantes ha sido particularmente reducida debido al bajo número de jubilaciones, situación relacionada, en parte, con las condiciones establecidas en la Ley del ISSSTE de 2007, que contempla requisitos de edad y años de servicio para acceder al retiro.

La asignación de los espacios se realiza mediante una lista de prelación derivada del proceso de selección. Sin embargo, ante la insuficiencia de plazas, algunos aspirantes buscan oportunidades laborales en entidades vecinas.

Ante este panorama, la dirigencia sindical plantea analizar alternativas para diversificar las opciones laborales de los egresados de las instituciones formadoras de docentes, además de fortalecer la oferta de estudios de posgrado.