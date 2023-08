Aunque no se quiera, el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xóchitl Gálvez sigue viento en popa, pues no hay día en que el presidente no se lance en contra de la aspirante a candidata a la presidencia de la República por parte del Partido Acción Nacional. La mañanera es el escenario ideal del presidente para agarrar de tiro al blanco a la política hidalguense. Y extraño es que siendo López Obrador un hombre de colmillo retorcido políticamente hablando, no ha reparado que mientras más lanza diatribas contra Xóchitl, más la hace popular, sin duda alguna. López Obrador está alucinando mucho sobre quiénes son los impulsores de Gálvez. Está seguro de que son empresarios o políticos de esos que dominan al país y ha citado ya los nombres de cuatro o cinco personas que según el presidente son los que mueven los hilos del poder político en México.

Bajo un cierto criterio, efectivamente esto puede conceder una suerte de menospreciarla, porque ella, mujer, en un país machista, la considera un títere. Pero más que el tema de violencia de género, lo que López Obrador ejerce es violencia política en general. Su provocación, sus ataques lo único que buscan es polarizar. Y una cosa muy importante es que el presidente lo que quiere es mantener su criterio para debatir las ideas. Quiere mantener su narrativa de que él está defendiendo al pueblo y de que los otros son parte de la oligarquía. Y todo lo pone en el pleito de que los oligarcas son mentirosos, son hipócritas y corruptos. Por ello lo que él quiere hacer, y esto es el riesgo para Xóchitl Gálvez, es que todo el tiempo se esté discutiendo si Xóchitl tiene conflicto de intereses, si Xóchitl es o no rica y corrupta; si Xóchitl se defiende o no se defiende. Y ese es un callejón sin salida. Lo que López Obrador está haciendo y le ha salido más o menos bien en las últimas semanas es encasillar la discusión de Xóchitl en estos términos. Por supuesto que Xóchitl ha tenido la oportunidad de darse a conocer y ha despertado un gran entusiasmo, ha despertado mucha expectativa, pero también es cierto que los medios de comunicación, y este artículo es reflejo de eso, también están discutiendo si Xóchitl es o no es. Entonces para un segmento de la población van a encasillar a Xóchitl como si es, o no es corrupta. Y esa es la trampa de López Obrador. Por eso la mejor manera de escapar de esto sería: A) Que el Tribunal Federal Electoral sea capaz de verdaderamente ponerle un freno a López Obrador. Pero creemos que eso no va a ocurrir. El presidente no se va a callar la boca. Es incontenible. Va a hacer lo que le plazca. Y no hay, desafortunadamente, medios efectivos de coerción o de limitante para que el presidente deje de hablar. Entonces el segundo camino sería que el presidente siga con sus pleitos, con sus callejones oscuros a donde quiere llevar a todo mundo a pelear en sus términos y creemos que para Xóchitl Gálvez lo más importantes en este momento es darle vuelta la página al presidente, dejarlo sólo chiflando en la loma y seguir hablando de lo que él propone de su proyecto, de su persona. Porque López Obrador lleva treinta años hablando de lo mismo y nunca va a cambiar ese tema desafortunadamente.

Es un hecho que el Instituto Electoral está actuando a través de la comisión de quejas con determinación, pero no tanta. Al grado que el Tribunal Electoral ha tenido que escuchar nuevamente las quejas y obligar a la comisión de quejas del IEE a actuar en consecuencia ante los excesos cometidos por el presidente de la República, en términos de esta violencia de género. Y es que, como se lo mencionaba al principio, no podemos salirnos del tema porque sigue siendo un tema de discusión incluso de orden político serio entre el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral.

Así mismo hay quién se pregunta qué le ha pasado al INE. ¿Ha perdido autonomía? Pues desafortunadamente creemos que la evidencia que se ha visto en los últimos tres meses desde que hubo un cambio en la presidencia del INE, es que la nueva dirección del INE es muy cautelosa, complaciente y no quiere enfrentar a ninguna autoridad de gobierno. Lo que se huele y se percibe es que la nueva presidente del INE es complaciente, no da la voz, no defiende, y eso es muy peligroso porque cuando el presidente de una institución no es capaz de defender los principios y su autonomía, lo demás ya no funciona. Y entonces lo que se percibe que va a ocurrir es que el INE va a tirar la toalla y en los hechos el Tribunal Electora se va a convertir en el verdadero arbitro de la elección del 2024, porque los actores políticos van a decir que el INE no resuelve y el tribunal será el que tenga que empezar a poner orden.